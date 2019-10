Jugendsozialarbeit ist Thema

Eine Sitzung des Jugendhilfeausschusses findet am Donnerstag, 17. Oktober, um 14 Uhr im Sitzungssaal A des Landratsamtes Kronach statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Kreiszuschuss zur Sanierung des Jugend- und Kulturtreffs "Struwwelpeter" in Kronach, die konzeptionelle Weiterentwicklung von "HaLT - Hart am LimiT" - reaktiver Baustein und die Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Windheim. Des Weiteren geht es in der Sitzung um den Antrag auf Verlängerung der Förderung des Jugendspirituellen Zentrums Kronach. red