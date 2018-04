Jugendschöffen-Listen liegen aus

Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Lichtenfels hat in seiner Sitzung am 27. Februar die Vorschlagslisten für Jugendschöffen aufgestellt. Diese liegen in der Zeit von Montag, 16., bis Montag, 23. April, während der allgemeinen Dienststunden im Landratsamt Lichtenfels, Sachgebiet Jugend und Familie, Zimmer 307, zu jedermanns Einsicht aus. Gegen die Vorschlagslisten kann binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll des Sachgebiets Jugend und Familie mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen seien, die nach Paragraph 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) nicht aufgenommen werden durften oder nach den Paragraphen 33, 34 GVG nicht aufgenommen werden sollten. red