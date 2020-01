Aura an der Saale 09.01.2020

Jugendraum wird besichtigt

Mit einer Ortseinsicht des Jugendraumes und dem Austausch mit dem Vorstand beginnt die Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 16. Januar. Treffpunkt ist dazu am Jugendraum, Am Hahn 2. Die Gemeinderatssitz...