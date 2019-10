Jugendorchester haben großen Zulauf

Dass der Landkreis Erlangen-Höchstadt tönt und singt, ist nicht neu, denn Musik und Gesang gehören zum Leben dazu. So waren auch über 70 Vertreter der nahezu 37 Chöre und 25 Musikvereine im Landkreis, die rund 3400 aktive Mitglieder haben, zur Jahrestagung des Musikrates Erlangen-Höchstadt in das Gasthaus Reif nach Kalchreuth gekommen. Die Tagung stand ganz im Zeichen der Neuwahlen und der Berichte des Kreisverbandes im Nordbayerischen Musikbund (NBMB) und des Sängerkreises Erlangen-Forchheim sowie der Zuschussverteilung.

Der Herzogenauracher Bernhard Schwab wurde ebenso einstimmig wieder zum Vorsitzenden gewählt wie Johanna Wagenknecht als Schriftführerin, als Geschäftsführer wird wieder Hans Wormser fungieren und Clemens Vykydal (Kreisvorsitzender des NBMB) sowie Norbert Mischke (Kreisvorsitzender des Sängerkreises) gehören laut Satzung automatisch dem Vorstand an. Bei den Beiräten der beiden Vereinigungen gab es einige Änderungen, und der Vorsitzende sowie Landrat Alexander Tritthart (CSU) bedankten sich für die langjährige Zusammenarbeit bei Emilie Meier (Sängerkreis), die dem Musikrat über 27 Jahre angehörte, sowie bei Heinz Imhof, der die Belange der Chöre über neun Jahre vertrat. Der ehemals langjährige Kreisvorsitzende des NBMB, Richard Sänger, kandidierte nach mehr als 30 Jahren ebenfalls nicht mehr für den Beirat des Musikrates.

Schwab zeigte sich erfreut über das Engagement der Musik- und Gesangvereine. "Wenn ich früh die Zeitung aufschlage, bin ich stolz auf alles Kulturelle, was aus unseren Vereinen kommt", erklärte er und setzte hinzu: "Wir brauchen uns nicht hinter Profis zu verstecken. Auf das, was unsere Vereine in Richtung Musik und Gesang bieten, können wir alle stolz sein. Denn dabei spürt man, dass das, was dargeboten wird, wirklich von Herzen kommt", sagte Schwab unter Beifall.

Bei seiner Ansprache bedankte sich der Vorsitzende insbesondere bei Landrat Tritthart und dem Kreistag für die gute Zusammenarbeit und die finanzielle Unterstützung der Musik- und Gesangvereine des Landkreises, die vor allem der Jugendarbeit zugutekommt. Aufgrund der zunehmenden Mitgliederzahl bei Kindern und Jugendlichen habe er beim Landrat eine Aufstockung des Zuschusses beantragt, der derzeit 20 000 Euro beträgt, berichtete der Vorsitzende. In den 25 Musikvereinen musizieren aktuell 1909 Musiker, davon 891 unter 17 Jahren.

Norbert Mischke betonte, dass Gesang ein Kulturgut sei, so sind im Landkreis knapp 1300 Sänger in 37 Chören aktiv. Mit "Wer singt, dem geht es mit Sicherheit besser" warb der Kreisvorsitzende des Sängerkreises für den Gesang.

Der Stellenwert für Gesang und Musik im Landkreis sei sehr hoch, das finde man nicht so oft in Bayern und auch Zuschüsse gebe es nicht überall, erklärte Tritthart. Deswegen werde er den Zuschussantrag des Musikrates unterstützen und im Kreistag dafür werben. "Ich sehe hier viele Gesichter, die sich auch noch in anderen Gruppierungen ehrenamtlich betätigen, was heutzutage keine Selbstverständlichkeit ist", betonte der Landrat und bedankte sich für das Engagement. red