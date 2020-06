Jugendlicher verletzt

Am späten Samstagnachmittag meldete ein 61-jähriger Apotheker einen Jugendlichen mit einer Schnittverletzung. Laut dem Apotheker hätten zwei etwa 14 Jahre alte Mädchen in seiner Apotheke nach Verbandsmaterial für ihren Freund gefragt. Als der 61-Jährige dann den Mädchen folgte, traf er in der Sparkassenpassage hinter dem dortigen Parkhaus einen etwa 16 Jahre alten Jugendlichen an, der eine leicht blutende Verletzung am Bauch hatte. Der Jugendliche wollte sich jedoch nicht behandeln lassen und flüchtete dann zusammen mit den Mädchen, als der Apotheker die Polizei rief. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen konnten die drei nicht mehr angetroffen werden. Wie es zu der Verletzung des Jugendlichen kam und wer der Täter ist, ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen werden daher dringend gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol