Am frühen Mittwochnachmittag wurde ein achtjähriger Schüler in der Industriestraße in Schlüsselfeld von einem Jugendlichen leicht verletzt. Die genauen Umstände des Tathergangs sind noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht nach einem etwa 1,55 Meter großen, dunkel bekleideten männlichen Jugendlichen, der sich zwischen 13.45 und 14.30 Uhr in der Industriestraße aufgehalten haben soll. Möglicherweise trug der Täter Handschuhe mit einem roten Emblem. pol