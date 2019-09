Jugendlicher randaliert an Tennishalle

Mehrere Passanten beobachteten am Freitagabend, wie ein 16-Jähriger an einer Eingangstür zur Tennishalle im Luitpoldpark randalierte. Der Jugendliche beschädigte dabei die Türverkleidung. Als die Polizei hinzukam, versuchte der Jugendliche zunächst zu flüchten. Die Beamten stellten ihn jedoch kurze Zeit später. Sie fanden bei ihm Betäubungsmittel. Zudem hatte der Jugendliche einen Atemalkoholwert von nahezu zwei Promille. Der Jugendliche wurde seinen Eltern übergeben. Ihn erwarten Anzeigen wegen Sachbeschädigung und wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz. An der Tür entstand ein Schaden von bislang 200 Euro. pol