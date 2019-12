Jugendlicher Radfahrer übersieht Auto

Ein 16-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 6.10 Uhr mit dem Fahrrad die Burghaslacher Straße in Uehlfeld. Am Rad war keine Beleuchtung angebracht. Anschließend bog er nach rechts in die Rosenhofstraße ab und wollte dort die Straße überqueren. Dabei übersah er ein Auto, das ein 62-Jähriger steuerte, der ortseinwärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Jugendliche stürzte und sich verletzte. Er musste deshalb von seinem Vater ins Krankenhaus Neustadt gebracht werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird von der Polizei mit rund 400 Euro beziffert.