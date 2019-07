Die Polizei hat am Samstag gegen 15.45 Uhr eine Gruppe Jugendlicher an einem bekannten Treffpunkt in Hammelburg im Sinne des Jugendschutzes kontrolliert. Ein 15-Jähriger hatte dabei mehrere Alkohol-Mixgetränke und eine Flasche Gin bei sich. Der Jugendliche wurde seiner Mutter übergeben. Außerdem folgt eine Meldung an das Jugendamt. pol