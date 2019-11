Jugendlicher hatte Marihuana dabei

Ein Jugendlicher ist am Sonntag gegen 3 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, als dieser in der Kissinger Straße zu Fuß unterwegs war. Als der Streifenwagen drehte, wollte der 16-Jährige flüchten, konnte aber gleich darauf in einer Grundstückseinfahrt angetroffen werden. In seinem Rucksack führte er eine geringe Menge Marihuana mit sich. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und der Jugendliche seiner Mutter übergeben. pol