Jugendlicher gesteht Einbruch

Dank eines Zeugen konnte der Einbruch in den Werkstattbereich des Kurhaushotels Bad Bocklet aufgeklärt werden.Er hatte auf seinem Grundstück in der Nähe des Kurgartens zwei Jugendliche beobachtet. Die Ermittlungen der Polizei führten die Beamten zu einem Tatverdächtigen nach Bad Bocklet. Der Jugendliche gestand den Diebstahl und führte die Beamten zu dem Versteck am Rande des Kurgartens, wo er einen Computerbildschirm in einem blauen Müllsack deponiert hatte. Er war mit einem Mittäter, dessen Identität er nicht preis gab, über ein nicht verriegeltes Fenster eingestiegen. Durch die Aussage des Jugendlichen konnte auch ein weiterer Diebstahl aus dem selben Hotel eine Woche zuvor aufgeklärt werden. Ein 20-jähriger Mann aus Bad Bocklet war dabei über ein nicht verriegeltes Fenster in die Werkstatt eingestiegen und hatte einen Stihl-Laubbläser, einen Computerbildschirm sowie die Papiere und Pkw-Schlüssel gestohlen. pol