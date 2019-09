Jugendlichen eine Stimme verleihen

Jugendliche sollen mit ihren Wünschen und Interessen wahrgenommen werden, sie sollen mitbestimmen und mitwirken dürfen. In diesem Sinne bietet der Jugendbeirat der Stadt Bad Kissingen seit Juli 2019 die Aktion "Jugendbeirat on Tour" an, die sich nach der Sommerpause noch bis Ende September zieht. Angesprochen sind alle Jugendlichen der jeweiligen Stadtteile, in denen die Treffen angeboten werden.

Ziel der Beiratsmitglieder und des Projekts ist es, die Interessen der Gleichaltrigen zu sammeln und deren Anliegen für einen attraktiven Heimatort umzusetzen.

Die 15 Beiratsmitglieder tourten bisher durch die Stadtteile Reiterswiesen, Garitz, Kleinbrach, Hausen und Albertshausen.

Termine vor Ort

Im September bietet der Jugendbeirat weitere Termine an und zwar am Donnerstag, 19. September, um 17 Uhr in Poppenroth im Feuerwehrhaus, am Freitag, 20. September, um 16 Uhr in Arnshausen im Feuerwehrhaus, am Donnerstag, 26. September, um 17 Uhr in Winkels im Feuerwehrhaus und am Freitag, 27. September, um 16 Uhr in Bad Kis singen im Jugend- und Kulturzentrum. sek