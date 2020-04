Jugendliche zündeln

Einen Flächenbrand auf mehreren hundert Quadratmetern haben zwei zündelnde Jugendliche am Samstagabend bei Neuenmarkt ausgelöst.

Gegen 17 Uhr hatten die beiden 15 und 17 Jahre alten Jungen am Ortseingang von Neuenmarkt an der Bahnböschung gezündelt. Rasch gerieten das trockene Laub und Gras in Brand. Die beiden Jugendlichen versuchten zwar noch, die Flammen mit einer mitgeführten Wasserflasche zu löschen, konnten aber die Ausbreitung nicht mehr verhindern.

Der alarmierte Notfallmanager der Deutschen Bahn, zwei Streifen der Polizeiinspektion Stadtsteinach und eine Streife der zuständigen Selber Bundespolizei eilten zum Tatort. Fünf Feuerwehren aus Neuenmarkt, Trebgast, Schlömen, Weizendorf und Hegnabrunn löschten mit 40 eingesetzten Feuerwehrleuten den sich rasch ausgeweiteten Böschungsbrand.

Noch während der Löscharbeiten wandte sich einer der beiden bis dahin nicht bekannten Verursacher an einen Feuerwehrmann und offenbarte ihm die Tat. Der Jugendliche wurde anschließend von den Kollegen der Polizeiinspektion Stadtsteinach an die Selber Bundespolizisten übergeben.

Bahnstrecke gesperrt

Diese übergaben den 17-Jährigen an seinem Wohnort in die Obhut der Eltern. Auf der Fahrt dorthin teilte er den Polizisten mit, dass eine weitere Person an der Tat beteiligt war.

Gegen 21 Uhr meldete sich bei der Bundespolizeiinspektion in Selb telefonisch ein Vater und sagte, dass sein 15-jähriger Sohn an dem Brand beteiligt gewesen sei. Wegen des Feuers musste die Bahnstrecke von 17.25 bis 18.35 Uhr gesperrt werden. Dabei kam es zu zwei Teilausfällen, vier weitere Züge hatten Verspätungen von insgesamt 200 Minuten. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Selber Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen die beiden Jugendlichen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. pol