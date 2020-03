Jugendliche wollten Tabak klauen

Zwei Jugendliche aus dem Landkreis Kronach werden sich demnächst wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls verantworten müssen. Die beiden 14- bzw. 15-Jährigen hatten sich am Mittwochvormittag in einem Küpser Supermarkt im Bereich der Tabakwaren aufgehalten und aus der Verkaufsauslage Waren entnommen. Mit der Ware in der Hand gingen beide in den angrenzenden Getränkemarkt und kamen von dort ohne Tabak zurück in den Markt. Dies fiel einem Zeugen auf, welcher die beiden beobachtete. Da beide an der Kasse jedoch keine Tabakwaren bezahlten, wurden sie angesprochen und ins Marktbüro gebeten. Im mitgeführten Rucksack des 15-Jährigen kam die entwendete Ware im Wert von 6,90 Euro zum Vorschein. Beide Jungen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben und bekamen für die Dauer von einem Jahr Hausverbot.