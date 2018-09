Jugendliche wollen Hotspots

Die Jugendzentren aus Aura, Euerdorf, Ramsthal und Wirmsthal sowie Jugendliche aus Sulzthal kooperieren auf Initiative der JU Saaletal miteinander und beantragen öffentliche WLAN-Hotspots in ihren Dörfern, vornehmlich für die Jugendzentren. Denn bei Partys oder gemütlichen Abenden sei mittlerweile üblich, Musik nicht von einer Festplatte oder dem Handyspeicher, sondern über Streamingdienste abzuspielen, heißt es in einer Pressemeldung der Jungen Union. Darin stellt Maximilian Schießer, Vorsitzender der JU Saaletal, fest: "Zu einem Jugendzentrum im Jahr 2018 gehören eben nicht nur Fernseher, Toilette und Strom, sondern auch ein drahtloser Internetzugang." Der Freistaat Bayern fördere mit seinem Programm "Bayern W-Lan" die Einrichtung von solchen öffentlichen Internetzugängen. Ihr Anliegen richteten die Jugendlichen mit einem Schreiben an die entsprechenden Gemeinden. red