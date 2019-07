Jugendliche war stark alkoholisiert

Mitarbeiter der Sicherheitswacht der Polizeiinspektion Bad Kissingen beobachteten auf ihrem Rundgang im Stadtgebiet, wie eine stark alkoholisierte Jugendliche von zwei jungen Männern in ein Haus getragen wurde. Sie verständigten daraufhin die Polizei. Die Streifensatzung konnte eine stark alkoholisierte 15-Jährige antreffen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Mädchen einen Wert von knapp 1,3 Promille. Wie der Teenager am Donnerstagabend an den Alkohol gekommen ist, konnte nicht geklärt werden. Die Jugendliche wurde von der Streifenbesatzung der Polizei nach Hause gefahren und an ihre Mutter übergeben. Das Jugendamt erhält eine entsprechende Mitteilung, schreibt die Polizei. pol