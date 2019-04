Jugendliche übernehmen einen Tag lang die Aufgaben eines Reporters

Wie setzt man ein Ei bildgewaltig in Szene? Daniel, Xaver, Toni, Fabienne, Jule, Milena, Alex, Pascal, Mara, Pablo, Jana, Ina, Lana, Emilia und Felix wissen es: Die Jugendlichen aus Bamberg, Forchheim, Haßfurt und Coburg haben gestern am Schüler-Reportertraining von KLARTEXT!, dem Schulprojekt dieser Zeitung, teilgenommen. Mit Hilfestellung von Pressefotografin Barbara Herbst kreierten die Schüler spannende Fotos und hatten schnell raus, dass man auch mit einem Smartphone, dem Goldenen Schnitt und einer guten Idee ansprechende Ergebnisse erzielen kann.

In der Zeitungs- und Onlineredaktion sowie im Sendestudio von Radio Bamberg tauschten sich die Nachwuchsjournalisten mit den Profis aus. "Ich fand's richtig gut", meinte der zwölfjährige Xaver nach dem Reportertraining. "Wir haben gelernt, wie man fotografiert und wie man Texte gut verfasst, so dass andere sie auch verstehen." Jule aus dem Landkreis Forchheim staunte, "dass die Reporter ganz schön viel Arbeit jeden Tag in die Zeitung stecken". isa