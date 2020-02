Jugendliche tun was für eine saubere Flur

Die Aktion "Sauberes Dorf" im letzten Jahr war in Bezug auf den eingesammelten Müll ertragreich und insofern auch erfolgreich gewesen. Das brachte die Jugendbeauftragten der Gemeinde Poxdorf, Bettina Zametzer, Felix Zwiener und Christian Haller, auf die Idee, heuer den auf Poxdorfer Wiesen und Waldwegen verstreuten Müll einzusammeln.

Auf dem Faltblatt dazu war zu lesen, dass man so der Natur helfen und auf diese Weise das Dorfbild verschönern wolle. Interessierte Kinder und Jugendliche ab der dritten Klasse wurden eingeladen, sich um 14 Uhr in wetterfester Kleidung am Treffpunkt Grundschule einzufinden. Es waren Arbeitshandschuhe und drei Stunden Zeit mitzubringen.

Die Jugendbeauftragten hatten alles vorbereitet, so dass es gleich losgehen konnte. Schon nahe am Ortsrand fanden sich weggeworfene Gegenstände, die nicht verwesen würden. Eifrig wurde gesammelt. Kurios, was man da im Gestrüpp alles so fand: einen ganzen Satz Autoreifen beispielsweise, den Unterbodenschutz eines Autos, zwei Kommoden, einen Briefkasten und vieles mehr.

Die einhellige Meinung der jugendlichen Naturschützer war: Ist doch unglaublich, wie rücksichtslos manche Menschen ihren Müll entsorgen!

Nach drei Stunden war der Traktoranhänger voller Abfall. Das Sammlerteam fuhr zurück Richtung Schule, um sich im dortigen Jugendraum mit belegten Brötchen zu stärken. Noch ein paar Runden Kicker und Billard - und alle gingen zufrieden und auch ein bisschen stolz nach Hause. ni