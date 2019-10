Jugendliche tauchen in eine Fantasiewelt ein

Die Nächte werden länger, Nebel ziehen herauf und Stille senkt sich über Wiesen und Wälder. Im Schein eines Lagerfeuers unterhält sich eine bunte Schar aus Abenteurern, Elfen und Zauberern. Die Jugendbüros Heroldsberg, Kalchreuth und Hemhofen veranstalten zusammen mit dem Verein für Jugendbildung ECW in den Herbstferien ein großes LARP-Lager in der fränkischen Schweiz. LARP steht für Live Action Role Play und bezeichnet das Eintauchen und Spielen in einer Fantasiewelt, zumeist orientiert am Mittelalter bzw. dem bekannten Mittelerde aus dem "Herrn der Ringe", teilt Hemhofens Jugendpfleger Jörg Thiergärtner. Die Teilnehmer schlüpfen gänzlich in ihre ausgesuchten Rollen und verbringen so einige Tage zusammen, erleben Abenteuer, erfahren viel über sich selbst und erlernen neue Fähigkeiten. Die Ausrüstung, Verpflegung und Unterkunft werden gestellt, mitmachen kann jeder im Alter zwischen 10 und 18 Jahren. Weitere Infos und Anmeldung ab sofort bei den Jugendbüros der Gemeinden oder unter www.jugendtreff-hemhofen.de. Foto: privat