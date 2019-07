Jugendliche setzen Leitpfosten wieder ein

Das nennt man eine prompte Schadensregulierung: Auf der Staatsstraße (ehemalige Bundesstraße 26) liefen, von Ebelsbach kommend in Richtung Ziegelanger, in der Nacht zum Freitag gegen 3 Uhr drei Jugendliche am rechten Fahrbahnrand entlang. Hierbei hoben sie drei Leitpfosten aus der Verankerung und legten sie neben der Fahrbahn ab. Dies beobachtete eine Streife der Polizeiinspektion Haßfurt. Die leicht alkoholisierten Jugendlichen durften die herausgerissenen Pfosten im Zuge der polizeilichen Maßregelung wieder in die dafür vorgesehenen Verankerungen einsetzen. Es wurden keine Fahrzeuge gefährdet und es entstand kein Schaden.