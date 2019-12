Jugendliche reißen Schaukasten ab

Ein Zeuge hat am Samstag gegen 21 Uhr die Höchstadter Polizei darüber informiert, dass mehrere Jugendliche an der Bushaltestelle am Alten Bahnhof in der Erlanger Straße gerade den Schaukasten für die Fahrplanauskunft heruntergerissen hätten und in Richtung Innenstadt davongelaufen seien. Durch die eintreffende Streife konnten die Jugendlichen zwar nicht mehr dingfest gemacht werden, jedoch liegt eine Zeugenaussage vor, die Anlass für weitere Ermittlungen gibt. Der Schaukasten blieb unbeschädigt, es wurden nur die Halterungen abgerissen. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 09193/63940 mit der Polizeiinspektion Höchstadt in Verbindung setzen.