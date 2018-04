Jugendliche randalieren in der Mittelschule

Am Dienstag zwischen 20.15 und 21.15 Uhr haben sich drei bislang unbekannte Jugendliche unberechtigt Zutritt zum Gebäude der Mittelschule in Ebermannstadt verschafft und dort Vandalismus betrieben. Sie rissen im Mädchen-WC der Ganztagsbetreuung einen Seifenspender von der Wand und knickten im Vorhof zum "Grünen Saal" zwei bepflanzte, circa einen Meter hohe Stelen um. Dieselben Jugendlichen wurden auch am Mittwoch gegen 20.15 Uhr im Pausenhof der Mittelschule beobachtet, wie sie eine der Überwachungskameras beschädigten. Der Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Ebermannstadt erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 09194/7388-0. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Jugendliche beobachtet?