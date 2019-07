Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr auf dem Rasthof Himmelkron einen BMW mit vier jungen, deutschen Männern, die in Fahrtrichtung Berlin unterwegs waren. Dabei wurden bei zwei 17-jährigen Mitfahrern in der Kleidung Ecstasy-Tabletten und ein Beutel mit Marihuana gefunden. Da die beiden minderjährig sind, wurden sie ihren Eltern übergeben. Beide bekommen nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. pol