Jugendliche machen Mozzarella

Die Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf veranstalten am

Freitag, 28. September, 16 bis 19 Uhr, einen Jungendkochkurs mit dem Thema "Milch - Mozzarella handmade". Schon mal eine Kuh im Melkroboter getroffen? Dann auf zu Deutschlands modernstem Kuhstall in Triesdorf! Mit der frischen Milch machen die Jugendlichen anschließend ihren eigenen Mozzarella auf die Pizza. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung nur schriftlich auf www.triesdorf.de möglich. Anmeldeschluss ist Freitag, 21. September. Weitere Auskünfte sind per E-Mail an feh@triesdorf.de oder telefonisch unter 09826/18-1245 erhältlich. red