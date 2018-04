Jugendliche machen in Neuses sauber

Ein ansprechendes und sauberes Ortsbild liegt der gesamten Dorfgemeinschaft von Neuses am Main am Herzen.



"Wohlstandsmüll"

Deshalb werden auch Umweltaktionen durchgeführt und dabei der Stadtteil mit seinem Umfeld vom "Wohlstandsmüll" gründlich gesäubert. Als besonders erfreulich vermerkten es dabei die Verantwortlichen, dass auch viele Kinder und Jugendliche diesem Aufruf gefolgt waren.

Sie wurden anschließend, als Anerkennung für ihre Bemühungen in die "Alte Schmiede" zu Kaffee, Kuchen, Würstchen und Limos eingeladen.

Dieter Radziej