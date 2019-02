Jugendliche Langfinger

In einem Kaufhaus in der Fußgängerzone wollte am Dienstagabend eine 17-Jährige Kopfschmuck im Wert von knapp 17 Euro entwenden. Da sie vom Detektiv dabei beobachtet worden war, muss sie sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Auf Lebensmittel im Wert von über 35 Euro hatte es Dienstagnachmittag ein 25-Jähriger in einem Geschäft in der Pödeldorfer Straße abgesehen. Auch er konnte vom Detektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Ein 13-jähriger Junge wollte mit seinem Kumpel am Dienstag um 14.40 Uhr Kleidungsstücke in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt stehlen. Die beiden nahmen mehrere Kleidungsstücke mit in eine Umkleide, entfernten die Sicherungen und steckten die Ware in ihre Rucksäcke. Nachdem sie vom aufmerksamen Detektiv darauf angesprochen wurden, flüchtete der Kumpel. Der 13-Jährige wurde seinen Eltern übergeben. pol