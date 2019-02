Jugendliche Ladendiebe

Zwei junge Mädchen fielen am Samstagnachmittag äußerst unangenehm in einem Bekleidungsgeschäft in der Frohnlacher Straße auf. Die beiden wollten diverse Schmuckstücke im Wert von 44 Euro stehlen. Die Jugendlichen wurden von einer Verkäuferin dabei beobachtet, wie sie die Etiketten von den Schmuckstücken entfernten und dann das Geschäft verließen. Als die Angestellte ihnen folgte, flüchteten die zwei in Richtung Weidhausen. Beide Mädchen hatten schulterlange braune Haare und führten jeweils einen schwarzen Rucksack mit sich. Hinweise zur Identität der Jugendlichen nimmt die Polizei in Neustadt unter der Telefonnummer 09568/9431-0 entgegen. pol