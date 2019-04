Jugendliche kratzt und schlägt junge Frau

Zwei junge Frauen sind am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Erlanger Innenstadt in Streit geraten. Eine 16-jährige aus Erlangen kratzte und schlug dabei ihre 20-jährige Kontrahentin. Durch den körperlichen Angriff wurde das Opfer leicht im Gesicht und an den Beinen verletzt. Die Rivalinnen standen mit jeweils über 1,2 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Sachverhalt bedarf der Klärung - die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Jugendliche wurde ihren Erziehungsberechtigten übergeben. pol