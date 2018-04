Jugendliche können im Mai London erkunden

red



Trafalgar Square, London Eye, Piccadilly Circus: London hat eine ungeheure Anziehungskraft. Für Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren aus dem Landkreis Lichtenfels veranstaltet die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises vom 18. bis 24. Mai eine Studienreise in die englische Metropole. Es sind noch einige wenige von insgesamt 44 Plätzen frei. Teilnehmen können nur junge Leute, die noch nicht dabei waren.Die Reise kostet 400 Euro und beinhaltet die Bus- und Schiffsreise, Eintrittsgelder, vier Hotelübernachtungen mit Frühstück in Mehrbettzimmern, zwei Lunchpakete, zwei halbtägige Stadtrundfahrten auf Deutsch, eine Fahrt nach Windsor, Versicherung, Reiseleitung und Betreuung.Informationen und Anmeldeformulare gibt es bei der Kommunalen Jugendarbeit unter Telefon 09571/18-109 bzw. landkreis-lichtenfels.de - Jugend und Familie oder per E-Mail an jugendarbeit@landkreis-lichtenfels.de.