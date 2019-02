Jugendliche können ihr Talent zeigen

Am Samstag, 16. Februar, werden große und kleine Talente gesucht. Von 18.30 bis 22 Uhr veranstaltet die evangelische Jugend Herzogenaurach eine "Open Stage". Hier können alle Jugendlichen bis 27 Jahre zeigen, was sie können: ob singen, tanzen, dichten, Zaubertricks oder Grimassen. Für Getränke und Verpflegung ist gesorgt. Der Abend findet im Jugendbereich des Martin-Luther Hauses (Martin-Luther Platz 2) statt. Wer schon vorab weiß, dass er auftreten möchte, kann sich per E-Mail bei victoria.ostler@elkb.de anmelden, aber auch spontane Gäste und Auftritte sind willkommen. red