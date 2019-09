Jugendliche im Ausland

Welche Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte bieten sich jungen Menschen? Wo finden sie Anlaufstellen, was gilt es zu beachten? Und nicht zuletzt: Was kostet der Spaß? Diese und viele weitere Fragen werden auf einer Messe beantwortet, die das Bildungsbüro und der Fachbereich Kultur und Sport des Landkreises Bamberg gemeinsam mit der Stadt Hallstadt im Rahmen seiner Internationalen Woche veranstaltet. Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch Eltern, Lehrkräfte und weitere Interessierte sind dazu eingeladen, am Samstag, 28. September, in den Kulturboden Hallstadt zu kommen.

Die Messe beginnt um 10 Uhr mit einer Podiumsdiskussion, bei der Vertreter aus Wirtschaft (adidas), Schule (Berufsschulen Bamberg), Sport (Brose Bamberg) sowie eine gerade aus Peru zurückgekehrte angehende Studentin Tipps und Empfehlungen rund um das Thema Auslandserfahrung geben. Unter den jungen Gästen wird im Anschluss eine Reise für fünf Schüler und eine Lehrkraft ins Europäische Parlament nach Straßburg verlost, teilt das Landratsamt weiter mit. An verschiedenen Ständen informieren Anbieter und Entsendeorganisationen über ihre Angebote, beispielsweise Schul- und Studienaufenthalte, Au Pair, Sprachreisen oder freiwillige Jahre im Ausland. Als kreativen Ausgleich zum Messegeschehen können die Gäste in einer Fotobox eigene Selfies knipsen und ausdrucken sowie beim Kulturmobil des Kreisjugendrings ihren künstlerischen Neigungen nachgehen und verschiedene Techniken des Action-Paintigs ausprobieren. Der Eintritt zur gesamten Veranstaltung ist frei. Weitere Infos unter www.landkreis-bamberg.de/internationale-woche. red