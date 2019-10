Jugendliche gingen mit Messern aufeinander los

In der Hemmerichstraße in Bad Kissingen kam es am Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Ein 17-Jähriger und ein 15-Jähriger liefen die Straße entlang, als sie auf zwei Jugendliche trafen, die ein ähnliches Alter hatten. Einer der Jugendlichen attackierte den 17-Jährigen. Bei der Auseinandersetzung benutzte der Angreifer wohl auch ein Messer, schreibt die Polizei. Der 17-Jährige erlitt eine etwa einen Zentimeter lange, oberflächliche Schnittwunde an der Wange. Die Verletzung musste nicht ärztlich versorgt werden. Es gibt einen namentlichen Hinweis auf den Tatverdächtigen, der zur Tatzeit ein rotes T-Shirt trug. Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen oder Tathergang geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion , Tel.: 0971/714 90, melden. pol