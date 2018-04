Jugendliche gestalten Anlage um

Wer könnte einen Skateplatz besser gestalten als die Skater und Scooter-Fahrer selbst? Aus diesem Grund lädt das Jugendzentrum Lichtenfels am Freitag, 20. April, um 17 Uhr alle interessierten Jugendlichen ein, um sich an den Planungen zur Neugestaltung der hauseigenen Skateranlage zu beteiligen. Die in die Jahre gekommene Anlage soll einen neuen Anstrich erhalten und den Vorstellungen der Nutzer gerecht werden. An diesem ersten Treffen wird auch die ausführende Baufirma teilnehmen. red