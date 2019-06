Jugendliche gefirmt

It's your turn: Du bist dran! Du bist an der Reihe! Es geht um dich! lautete das Motto der diesjährigen Firmaktion. Und so kamen die Jugendlichen aus allen Himmelsrichtungen, von Albertshausen bis Winkels in die Herz-Jesu-Kirche Bad Kissingen.

Mit einer großen Ministrantenschar zog Weihbischof Ulrich Boom zusammen mit Diakon Christoph Glaser, Pfarrvikar Matthias Karwath und Pfarrvikar Michael Schmitt in die Kirche ein. Dort waren die 37 jungen Christen mit ihren Paten, Eltern und Bekannten versammelt. Mit schönen und pfingstlichen Liedern gestalteten Roland Pietryga und Barbara Voll den Gottesdienst mit, und Burkhard Ascherl spielte die Orgel.

Die Firmung kann ein großes Plus im Leben sein, deshalb wurde den Jugendlichen die Hand aufgelegt und sie mit Chrisam durch Weihbischof Ulrich Boom gefirmt. Der pfingstliche Geist solle die Jugendlichen begeistern, damit sie nach ihren Möglichkeiten leben, hieß es bei der Feier. red