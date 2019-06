Jugendliche formulieren gemeinsam eine Verfassung

Das Kulturamt Bamberg und das E.T.A.-Hoffmann-Theater laden Jugendliche ab 14 Jahren ein, gemeinsam eine Verfassung zu formulieren und diese künstlerisch umzusetzen.

Die Bamberger Verfassung wird 100 Jahre alt. Doch was ist daran noch aktuell? Was ist jungen Menschen heute wichtig an unserem Zusammenleben, an der Gesellschaft? Wie sähe eine heute formulierte Verfassung aus? Um diese Fragen beantworten zu können, treffen sich die Teilnehmer am 28. Juni im Sitzungssaal des Rathauses, um sich die 14 Bamberger Artikel von 1848, die Bamberger Verfassung von 1919 und das aktuelle Grundgesetz anzuschauen und zu vergleichen. Den 29. und 30. Juni verbringen die Teilnehmer dann im Jugendzentrum am Margaretendamm. Dort werden die Ergebnisse diskutiert und als Grundlage genutzt, um eine eigene Verfassung zu formulieren. Die Form der Präsentation wird dann frei künstlerisch mit den Projektleitern erarbeitet und am 3. Juli veröffentlicht. Teilnehmen können Jugendliche ab 14 Jahren. Anmeldeschluss ist der 14. Juni (Anmeldungen an kontakt@ks-bam.de). red