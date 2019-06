Jugendliche entwickeln Computerspiel

Ein eigenes Computerspiel entwickeln können Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren bei der Talentcampus-Ferienwoche vom 5. bis 9. August in der VHS in der Tränkgasse (jeweils 9.30 bis 16 Uhr). Dabei handelt es sich um eine Kooperation von VHS Bamberg-Land, VHS Bamberg-Stadt, des Fachbereichs Jugend und Familie des Landkreises Bamberg und der Softwarefirma "Totally Not Aliens". Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Jugendlichen werden von professionellen Spieleentwicklern angeleitet und erhalten einen Einblick in die Bereiche des Game-Design, Story-Design, Grafik und Programmierung. Erstellt werden in der Projektwoche narrative Spiele, in welchen man sich anhand von Entscheidungen durch eine interaktive Geschichte bewegt.

Welche Geschichten erzählt werden sollen, ist dabei der freien Kreativität der Gruppe überlassen. Ziel ist es, mit Programmiersoftware und Gamedesign vertraut zu werden, technisches Verständnis zu entwickeln, seine Programmierfähigkeiten zu entwickeln und die Arbeit von Gameentwicklern kennenzulernen. Die selbst entwickelten Spiele werden am Ende auch online öffentlich verfügbar gemacht.

Anmeldung und weitere Infos bei der VHS Bamberg-Land, Ludwigstraße 23, 96052 Bamberg, Tel. 0951/85760, www.vhs-bamberg-land.de. red