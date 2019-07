Jugendliche entdecken viele Gefahren

Mit Unterstützung durch die Deutsche Verkehrswacht führte die Gebietsverkehrswacht Herzogenaurach in der vergangenen Woche wieder einen Verkehrssicherheitstag durch, zu dem vor allem die Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums, die Jahrgangsstufe 9 der Realschule sowie die Auszubildenden der Firma Schaeffler eingeladen waren.

Wolfgang Gerstberger, Vorsitzender der Gebietsverkehrswacht, führte in den Ablauf des Tages ein. Dabei verwies er auch auf die leider im laufenden Jahr angestiegene Zahl der getöteten Kinder auf dem Schulweg sowie die vielfachen Neuerungen im Bereich der kleinen Elektrofahrzeuge. Über die vielfältigen Regeln und rechtlichen Fragen sollte Hubert Schröder vom Innenministerium Klarheit bringen, einer der Akteure, die Gerstberger im Anschluss vorstellte. Neben Vertretern der Polizei Herzogenaurach, federführend hier Michaela Stöcker, die über die Alkohol-Drogen-Brisanz im Vergleich jugendlicher Verkehrsteilnehmer und Senioren berichteten, klärte eine Staatsanwältin über die möglichen Folgen eines Vergehens auf. Dabei führte stets ein Eingangsstatement zu einer ausgiebigen Diskussion zwischen dem Referent und den Zuhörern.

Assistenzsysteme im Test

Einen gänzlich anderen Part übernahm Eckhard Künzle vom Tüv Süd mit der Thematik der Assistenzsysteme und der Frage, ob diese wirklich nur Hilfe oder auch Ablenkung im Straßenverkehr bedeuten können. Außerdem ergab sich die Frage, ob diese elektronischen Hilfen im Auto überhaupt eine Lösung zur Verringerung des Unfallgeschehens, besonders im Seniorenbereich, darstellen können.

Besondere Aktivitäten wurden in einem Klassenzimmer angeboten, in dem man auf einem Parcours mit Rauschbrillen (0,8 und 1,3 Promille) und einer Drogenbrille die Auswirkungen von Alkohol und Drogen auf die eigene Fähigkeit zur Teilnahme am Straßenverkehr testen konnte. Die Reaktionszeit durfte man an einem Testgerät ermitteln, was besonders mit Einsatz einer Rauschbrille bei den Schülern zu verblüffenden Ergebnissen und Einsichten führte.

Draußen wurden verschiedene Aktionselemente angeboten. An einem Aufprallsimulator erkannte man bereits bei nur geringen 10 km/h die Wichtigkeit der Verwendung des Sicherheitsgurtes und auch die der Kopfstütze. Allen wurde dabei bewusst, dass bei höheren Geschwindigkeiten die körperlichen Belastungen ein Vielfaches bedeuten. Die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes wurde so manchem viel klarer, besonders bei den hohen auf Landstraßen und Autobahnen gefahrenen Geschwindigkeiten.

Vorsicht im "Toten Winkel"

Und wenn es nun doch einmal einen Unfall gegeben und sich das Fahrzeug überschlagen hat: Wie kann man sich selbst retten, wie lassen sich Bewusstlose retten? Dies alles erklärte Franz Dobesch am Überschlagssimulator. Dabei nahmen die Jugendlichen im Fahrzeug Platz, ließen sich auf den Kopf stellen und versuchten dann, sich nach vorheriger eindeutiger Einweisung zu befreien, was nicht immer problemlos möglich war, aber mit Hilfestellung dann doch gelang. Es war für alle ein eindrucksvolles Erlebnis, von dem man hofft, ihm nicht noch einmal im Ernstfall zu begegnen.

An verschiedenen Fahrsimulatoren testeten die Jugendlichen ihr mögliches Fahrverhalten und verschafften sich einen Eindruck davon, wie sehr Ablenkung doch das eigene Reaktionsverhalten beeinflusst. Eine leider verhältnismäßig enorme Zunahme an Unfällen ist laut Gerstberger in letzter Zeit im Abbiegebereich zu verzeichnen. Sehr eindringlich wurden daher an einem Lkw der Spedition Wormser die Gefahrenbereiche des "Toten Winkels" aufgezeigt. Die Schüler konnten selbst am Steuer eines solchen riesigen Fahrzeugs Platz nehmen und sich davon überzeugen, dass der Fahrer wirklich nicht alles überblicken kann. Auch die Versuche, mithilfe von Kameras die Außenbereiche des Fahrzeugs sichtbarer zu machen, bleiben letztlich nur ein Versuch, denn sie überfordern jeden Lkw-Führer und Busfahrer, der gleichzeitig Kamera, mehrere Spiegel und auch das reale Verkehrsgeschehen vor der Windschutzscheibe zu beachten hat. Letztlich blieb als lebenswichtiger Rat, im Abbiegebereich Vorsicht walten zu lassen und lieber zu warten. red