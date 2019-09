Jugendliche engagieren sich

Die Bereitschaft sich ehrenamtlich zu engagieren, ist bei jungen Leuten oftmals gegeben, doch fehlt vielen schlichtweg eine Vorstellung, wo und wie sie helfen können. Hier setzt das Freiwillige Soziale Schuljahr (FSSJ) an: Es unterstützt die Schüler durch Vorschläge für einen Einsatz. Nachweislich fördert das FSSJ, das in Stadt und Landkreis Bamberg vom Freiwilligenzentrum Carithek organisiert wird, das ehrenamtliche Engagement von Jugendlichen. Mit dem Start in das neue Schuljahr besteht auch wieder die Möglichkeit, sich für ein Frei-williges Soziales Schuljahr anzumelden. Teilnehmen können Schüler ab der 8. Klasse. Sie müssen wöchentlich circa zwei Stunden Zeit mitbringen. So kommen sie am Ende des Schuljahres auf 80 Stunden Engagement. Die möglichen Einsatzstellen sind sehr vielfältig und reichen von Kindergärten über Tierheime bis hin zu Sportvereinen. Rund 250 Jugendliche aus Stadt und Landkreis absolvierten 2018/19 ein FSSJ. Ihre Rückmeldungen waren laut der Mitteilung durchweg positiv.

Weitere Infos unter www.carithek.de. Dort können die Jugendlichen auch Einsatzstellen aussuchen und sich online für das FSSJ anmelden. Auskünfte gibt es auch in der Carithek in Bamberg, Obere Königstraße 4a, oder beim Projektkoordinator Michael Schmitt unter carithek@caritas-bamberg.de. red