Jugendliche Diebe plagt das Gewissen

Am Montagnachmittag entwendeten zwei 15-Jährige in einem Kaufhaus in der Bamberger Innenstadt zwei T-Shirts im Wert von 60 Euro. Als sie vom Ladendetektiv angesprochen wurden, flüchteten die beiden. Kurze Zeit nach dem Vorfall kamen die Jungen jedoch zur Polizeidienststelle und stellten sich. Sie wurden nach der Anzeigenaufnahme an ihre Eltern übergeben. pol