Jugendliche auf Bahngleisen

Zum wiederholen Male wurde am Freitagnachmittag die Polizeiinspektion Lichtenfels verständigt, da sich, wie auch schon in jüngster Vergangenheit, Jugendliche auf und an den Bahngleisen in der Nähe des Bahnhofes in Hochstadt herumtreiben würden. Vor Ort trafen die Polizeibeamten vier 15-jährige Jugendliche an, die allesamt "geständig" waren. Da der Aufenthalt auf den Gleisen eine Ordnungswidrigkeit nach der Eisenbahn-, Bau- und Betriebsordnung darstellt, wurde der Sachverhalt der zuständigen Bundespolizeiinspektion mitgeteilt. pol