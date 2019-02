Jugendleiter gesucht

Die Pfadfinder beteiligen sich an zahlreichen Aktionen des Projekts "Ehrenamt". So bieten sie einen Einsteigerkurs für Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene an, die sich für die Jugendarbeit der Pfadfinder interessieren. Gesucht werden junge Leute ab 14 Jahren. Der Einsteigerkurs findet vom 31. Mai bis 2. Juni in den Pfadfinderhütten auf dem "Stiefvater" statt. Weitere Informationen gibt es bei Alexander Müller unter Telefon 09561/63366. red