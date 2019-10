Jugendkapelle wirbt um Nachwuchs

Drei zumindest halbrunde Jubiläen feierte die Jugendkapelle (Juka) Aurachtal am Wochenende im herbstlich geschmückten und beheizten Festzelt mit einem "Tag der Musik". Vor 45 Jahren wurde die Juka gegründet, vor 25 Jahren formierten sich die "Ehemaligen" und das Probenheim im Norden von Münchaurach wurde vor 15 Jahren bezogen.

Der Tag der Musik rund ums Probenheim war nicht nur eine gelungene Werbung für die Musik, sondern ließ auch sonst keine Wünsche offen. So stand nicht eine Musikrichtung im Vordergrund, sondern der Spaß am Musikmachen, und die großen und kleinen Besucher konnten diese Freude spüren. Von den ganz Kleinen und den Kindern mit Instrumentalunterricht bis hin zum großen Orchester und den "Ehemaligen" gaben die Gruppen einige Kostproben. Natürlich gab es auch die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren und für die Eltern die Gelegenheit, mit den Ausbildern Gespräche zu führen.

Laut und lebhaft

Mit einem Auftaktkonzert der letztjährigen Bläserklasse startete die gut besuchte Veranstaltung, und nach der Vorstellung des neuen Ausbildungsprogramms für das neue Schuljahr präsentierten die Nachwuchsgruppierungen unter der Leitung von Christine Pölloth ihr Erlerntes.

Während die zahlreichen interessierten Kinder eifrig beim Instrumenten-Basteln, bei der Hüpfburg, beim Kinderschminken unterwegs waren und an allen Stationen Stempel sowie Lose für die Tombola am Ende des Nachmittag sammeln durften, konnten es sich die Eltern im Festzelt bei Kaffee und Kuchen gutgehen lassen und sich über den Verein informieren.

Beim Ausprobieren der verschiedensten Instrumente herrschte großer Andrang. Insbesondere standen die Schlaginstrumente im Mittelpunkt, und dementsprechend laut und lebhaft ging es in den Proberäumen zu. Schließlich hatte der "Tag der Musik" das Ziel, neue Nachwuchsmusiker zu gewinnen. Wie die Vorsitzenden erklärten, starten in den nächsten Tagen zwei neue Bläserklassen, eine davon im Probenraum in Münchaurach und die zweite in der Grundschule Weisendorf. Wie Ingrid Brendel erklärte, gibt es auch noch einige freie Plätze. Weitere Informationen sind per E-Mail an vorstand@juka-aurachtal.de erhältlich.

Am frühen Abend startete dann das Erwachsenenorchester "Nachschlag" mit beschwingter Unterhaltungsmusik. In dieser Gruppierung haben sich ebenfalls unter der Leitung von Christine Pölloth vor einigen Jahren musik-interessierte Erwachsene zusammengefunden, die erst in späteren Lebensjahren ein Instrument erlernt haben. Sie konnten zeigen, was auch "Hans" noch lernen kann und wie viel Spaß das Musizieren in der Gemeinschaft machen kann.

Stimmungsvoller Abschluss

Anschließend präsentierte sich das große Orchester der Jugendkapelle Aurachtal unter der bewährten Leitung von Wolfram Heinlein mit einem Querschnitt von moderner und traditioneller Unterhaltungsmusik, um nach einigen Zugaben an die "Ehemaligen" der Jugendkapelle unter der Leitung von Josef und Ilona Bock zu einem stimmungsvollen Festausklang zu übergeben.

Bei einem gemeinsamen Abschluss-Stück der "Ehemaligen" und des großen Orchesters der Jugendkapelle erklang aus voller Kehle der zugehörige Text: "Wir Musikanten vereint in Spiel und Gesang sind befreundet ein Leben lang, uns Musikanten liegt Harmonie pur im Blut, Musik, die tut uns so gut." Das hatte dieser Tag der Musik dann auch sehr eindrucksvoll gezeigt.