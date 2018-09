Jugendkapelle stellt sich vor

Die Jugendkapelle Aurachtal startet mit einem Tag der offenen Tür in das neue musikalische Schuljahr. Interessierte vom Schulkind bis zum Rentner haben am Samstag, 22. September, die Möglichkeit, die Arbeit eines für sie passenden Orchesters zu erleben. Bereits ab 9 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen zur Begrüßung. Um 9.30 Uhr findet dann eine Schnupperprobe für die im Oktober beginnende Bläserklasse 2018 statt. Dabei erleben (Grundschul-)Kinder, wie es sich anfühlt, die ersten Töne in einer Gemeinschaft zu musizieren.

Anschließend findet um 10.15 Uhr eine Informationsveranstaltung für Eltern statt, die über die Kosten und Modalitäten der Bläserklasse Auskunft gibt. Um 11 Uhr kann man dann das Vororchester bei einer Probe erleben. Hier musizieren Kinder, die ihr Instrument seit zwei bis drei Jahren erlernen. Den Abschluss bildet das Erwachsenenorchester "Nachschlag", das Einblick in seine Arbeit gibt. In diesem Orchester haben sich Musiker zusammengefunden, die erst im Erwachsenenalter begonnen haben, ein Instrument zu erlernen und auch gerne das Erlebnis, in einer Gemeinschaft zu musizieren, genießen möchten. Für alle Spätberufenen oder Wiedereinsteiger, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, wird es ab 12 Uhr die Möglichkeit geben, Kontakt zum Erwachsenenorchester aufzunehmen. Wer am Tag der offenen Tür nicht kommen kann, aber dennoch Interesse an der Tätigkeit der Jugendkapelle hat, kann über die Homepage www.juka-aurachtal.de Kontakt aufnehmen. Ein Einstieg in das Erlernen eines Instrumentes ist jederzeit möglich, teilt die Kapelle mit. red