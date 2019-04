Jugendkapelle sehr fleißig

In der Jahreshauptversammlung der Jugendblaskapelle Hollfeld gab Vorsitzender Georg Görl bekannt, dass von den 150 Mitgliedern im Ensemble 32 aktiv sind. Die Musiker hätten im vergangenen Jahr 33 Proben und 35 Auftritte absolviert. Beim Kirchenkonzert und beim Jahreskonzert habe man die Besucher begeistert.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Georg Görl, Zweiter Bürgermeister Franz Zwosta, Kassier Oliver Reinsberg, Schriftführerin Ursula Friedrich. Beisitzer sind Matthias Görl (Tuba) und Josefin Lodes (neu). Als Aktivenvertreter wurden Bettina Götz und Matthias Görl (Trompete) bestätigt. Neue Jugendvertreter sind Sina Putz und Florian Weich. Kassenprüfer bleiben Tobias Kestler und Elisabeth Konz.

Heuer sind 30 Auftritte geplant, der nächste am Palmsonntag bei der Palmweihe mit anschließender Prozession zur Stadtpfarrkirche. Anschließend folgt Unterhaltungsmusik beim Frühschoppen zur Eröffnung des neuen Betriebsgeländes der Firma Claas.

Am 27. April nimmt die Jugendblaskapelle am Wertungsspiel in Forchheim teil, musikalischer Höhepunkt wird wieder das Jahreskonzert am 24. November in der Gesamtschule Hollfeld sein. red