Jugendkapelle feiert Wiesenfest

Die Jugendkapelle der Garitzer Feuerwehr veranstaltet am kommenden Wochenende ihr traditionelles Wiesenfest im Schulhof der Henneberg- Volksschule Garitz. In diesem Jahr feiert die Jugendkapelle ihr 50-jähriges Bestehen. Die Freiwillige Feuerwehr Garitz begeht ihr 150-jähriges Jubiläum und wird am Wiesenfest mit Feuerwehrautoausstellung und vielem mehr dabei sein. Am kommenden Samstag, 1. Juni, findet um 15 Uhr ein Vorspiel der Musikschüler statt, ab 17 Uhr unterhält die Jugendkapelle der Feuerwehr. Der Sonntag, 2. Juni, beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Elisabeth-Kirche. Ab 11.30 Uhr startet der Festbetrieb mit den Nüdlinger Musikanten. Ab 16 Uhr unterhalten die Little Muppets der Jugendkapelle Garitz, ab 17.30 Uhr sorgt die Garitzer Oldieband "Just for Fun" für Stimmung. An beiden Tagen bietet eine Hüpfburg-Rutsche und ein Flohmarkt zusätzlich Abwechslung. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Turnhalle statt. sek