Die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses findet am Donnerstag, 17. Oktober, ab 14 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Lichtenfels statt. Themen sind eine Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Förderung in qualifizierter Tagespflege im Landkreis Lichtenfels, der Fachstundensatz für Honorarkräfte in ambulanten Jugendhilfen und Eingliederungshilfen sowie ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen zur Einführung von Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen. red