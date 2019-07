Jugendhilfe St. Josef feiert Sommerfest in Eltmann und blickt auf die Erde

"Unsere Erde, lasst uns handeln!" Unter diesem Motto feiert die Kinder- und Jugendhilfe Sankt Josef in Eltmann am Sonntag, 7. Juli, ihr Sommerfest. Die Kinder- und Jugendhilfe hat zum Ziel, ganzheitlich orientierte Hilfen anzubieten, die jungen Menschen ein sozial und beruflich integriertes, selbstständiges und erfülltes Leben ermöglichen. Dazu gibt es Stationen mit vier heilpädagogischen und therapeutischen Wohngruppen mit 40 Kindern, innenbetreute Gruppen mit zehn Kindern sowie eine außenbetreute Wohngruppe. Neu ist ein Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene in Eltmann und Ebelsbach mit kleinen Wohneinheiten von zwei bis fünf jungen Personen.

Das Fest beginnt um 10.30 Uhr mit dem Gottesdienst. Anschließend gibt es eine Spielstraße zum Thema "Erde" mit Spielen, Quiz, Kicker- und Dartturnier. Am Nachmittag finden verschiedene Darbietungen statt. gg