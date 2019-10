Jugendherbergswerk bestätigt: Wirsberger Einrichtung ist "top"

Die Jugendherberge Wirsberg hat eine zusätzliche Anerkennung bekommen. Im Rahmen des Zielgruppeneignungs-Projekts des Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) wurde bestätigt, dass die Herberge in vielen Bereichen besonders geeignet ist und die Zertifizierung "top" verdient. Demnach ist die Herberge besonders geeignet für Musikgruppen, Sportgruppen sowie Tagungen und Seminare. Bei der Übergabe der Zertifizierung freute sich der Bereichsleiter des Deutschen Jugendherbergswerks, Landesverband Bayern, Markus Achatz, ganz besonders, dass die Jugendherberge Wirsberg in allen erforderlichen Bewertungsbereichen nicht nur die erforderliche Punktzahl erreicht, sondern zum Teil deutlich übertroffen hat. "Wir haben seit vielen Jahren tolle Übernachtungszahlen, einen hervorragenden Ruf und eine treue Stammkundschaft, die sich bei uns im Jugendtagungshaus sehr wohlfühlt", so Landrat Klaus Peter Söllner. "Wir sind stolz auf diese neue Anerkennung des DJH und freuen uns darauf, jetzt noch mehr Gäste aus ganz Deutschland begrüßen zu dürfen."

Stolz auf die Anerkennung der Arbeit ist auch die betriebswirtschaftliche Leiterin des Hauses, Bettina Schütz. Zusammen mit dem Team der Jugendherberge Wirsberg zeichnet sie dafür verantwortlich, dass nahezu alle Wünsche der unterschiedlichen Gäste erfüllt werden. red