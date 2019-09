Jugendgruppe kommt gut an

Die Bereitschaft Ramsthal des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) gründete im vergangenen Oktober eine eigene Jugendgruppe für Kinder aus dem Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf. Im ganzen Landkreis Bad Kissingen gibt es nur drei vergleichbare Gruppen.

Die Ramsthaler Gruppe kann sich von Anfang an über regen Zuspruch freuen. Inzwischen zählen 16 Kinder und Jugendliche zur Bereitschaft und werden von Rudi Weik, Anje Höver und Arne Andreew betreut und ausgebildet. Die Schulungen sind am Interesse der Kinder orientiert und sollen ihnen viel Spaß machen. Das BRK will auf diesem Weg fähige "Juniorhelfer" finden, die die Zukunft der Ortsbereitschaften sichern sollen. Die Beschäftigung mit solchen sozialen Aufgaben weckt möglicherweise auch das Interesse der Kinder und Jugendlichen an sozialen Berufen. Beim Ferienprogramm der Gemeinde Ramsthal wurde das Engagement der Bereitschaft belohnt, denn weitere Kinder werden zukünftig den Weg zum "Juniorhelfer" antreten. Die Gruppentreffen finden jeweils zweimal im Monat statt. Nähere Infos zur Teilnahme gibt es bei Bereitschaftsleiter Rudi Weik aus Euerdorf. Auch für junge Erwachsene gibt es ein interessantes Ausbildungsprogramm.