Jugendgottesdienst zum ersten Advent

Mit einem Jugendgottesdienst zu ungewohnter Zeit beginnt das Jugendhaus Burg Feuerstein die Adventszeit. Am Samstag, 30. November, um 17 Uhr lädt Diözesanjugendpfarrer Norbert Förster mit Team und Band zu einer Eucharistiefeier in die Unterkirche der Burg ein. Mitgebrachte Adventskränze werden gesegnet. Anschließend ist Möglichkeit zur Begegnung im Foyer der Kirche und auf dem illuminierten Burghof. Für eine kleine Stärkung ist gesorgt. Weitere Gottesdienste zum Adventsthema "Augen auf" finden an den Adventssonntagen um 9 Uhr statt, zur gleichen Zeit sind die Kinder zur Kinderkirche eingeladen. Am ersten Advent im Anschluss an den Gottesdienst ist "Talente-Basar" mit Kirchenkaffee und Livemusik im "Blauen Saal".